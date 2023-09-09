​Изидор слабее Дзюбы и Комличенко – Булыкин

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на переход нападающего Вильсона Изидора из «Локомотива» в «Зенит».

Как известно, «Зенит» арендовал 23-летнего Изидора на сезон 2023/2024. У питерского клуба будет возможность выкупить французского футболиста.

«Они взяли хорошего футболиста, который уже играет в РПЛ, знает всё, может составить глубину скамейки и конкуренцию в основе. Хотя, я не думаю, что он суперцентральный нападающий, как Дзюба или Комличенко», - цитирует Булыкина Metaratings.

Ближайшим соперником «Зенита» в чемпионате России будет «Рубин». Команды сыграют в воскресенье, 17 сентября. Для «сине-бело-голубых» эта игра будет гостевой.