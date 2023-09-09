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Гладилин: Я бы оценил соотношение тренерского мастерства Черчесова и Абаскаля как 10 к 1

09 Сентября 2023 • 17:33 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о перспективах Станислава Черчесова работать в Российской премьер-лиге и в «Спартаке» в частности.

Гладилин отметить, что будущее экс-тренера сборной России будет зависеть от него самого.

«То, что Черчесов сильнее и опытнее Абаскаля и превосходит его по всем позициям, не вызывает никаких сомнений. Я бы оценил соотношение их тренерского мастерства как 10 к 1», - приводит слова Черчесова Vprognoze.ru.

Напомним, что Черчесов на данный момент находится без работы после того, как был уволен с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша». 

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Валерий Гладилин Гильермо Абаскаль
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