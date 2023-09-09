Гладилин: Я бы оценил соотношение тренерского мастерства Черчесова и Абаскаля как 10 к 1

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о перспективах Станислава Черчесова работать в Российской премьер-лиге и в «Спартаке» в частности.

Гладилин отметить, что будущее экс-тренера сборной России будет зависеть от него самого.

«То, что Черчесов сильнее и опытнее Абаскаля и превосходит его по всем позициям, не вызывает никаких сомнений. Я бы оценил соотношение их тренерского мастерства как 10 к 1», - приводит слова Черчесова Vprognoze.ru.

Напомним, что Черчесов на данный момент находится без работы после того, как был уволен с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».