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Валерий Баринов: «В «Локомотиве» сейчас нет понятия семьи»

09 Сентября 2023 • 17:14 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Известный актёр и поклонник «Локомотива» Валерий Баринов высказался о переходе французского нападающего Вильсона Изидора в «Зенит».

9 сентября «сине-бело-голубые» официально объявили о подписании Изидора из стана «железнодорожников».

«Нормально, что Изидор ушел, он не особо обязан «Локомотиву». Вопрос в другом — как это происходит? Одни расстаются поделикатнее, другие — несколько грубо. В «Локомотиве» сейчас нет понятия семьи», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

Заслуженный артист добавил, что его немного огорчил уход Изидора из «Локомотива», но, как болельщика, его это не задело.

После семи туров подопечные Михаила Галактионова занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Валерий Баринов Вильсон Изидор
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