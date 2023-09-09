ЦСКА интересовался защитником «Атлетико Минейро» Араной

Агент защитника «Атлетико Минейро» Гильерме Араны Луис Гарсия рассказал, что московский ЦСКА рассматривал вариант с покупкой его клиента.

«У ЦСКА был интерес к Аране, но «Атлетико Минейро» не захотел отпускать игрока и начинать переговоры. Есть вероятность, что защитник перейдет в ЦСКА в этом году? Думаю, что нет», - заявил агент в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Контракт 26-летнего футболиста с бразильским клубом рассчитан до конца следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его в десять миллионов евро.

На счету Араны четыре игры за национальную сборную Бразилии.