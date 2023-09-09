Камоцци: Изидор усилит «Зенит»

Известный агент Франко Камоцци высказался о переходе нападающего Вильсона Изидора из «Локомотива» в «Зенит».

«Жаль, что Изидор не получал достаточного игрового времени в «Локомотиве», он хороший нападающий. Его переход — серьезное усиление для «Зенита», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

По мнению специалиста, Изидор добавит «сине-бело-голубым» вариативности в атаке.

В нынешнем сезоне французский футболист принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет одну результативную передачу.

Изидор может дебютировать в составе «Зенита» уже 17 сентября в матче против «Рубина». Встреча восьмого тура РПЛ должна стартовать в 16:30 по мск.