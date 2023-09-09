«Зенит» не завершил трансферную кампанию – источник

В субботу «Зенит» объявил о пополнении в составе – в команду перешёл Вильсон Изидор. Чемпион России последних лет арендовал 23-летнего француза у «Локомотива» с правом дальнейшего выкупа.

С подписанием Изидора трансферная кампания для «Зенита» не завершается. Как сообщает Metaratings, «сине-бело-голубые» продолжат искать футболиста на фланг атаки, который заменил бы Малкома. Последний, как известно, перебрался в «Аль-Хиляль».

Трансферное окно в РПЛ закрывается 14 сентября.

«Зенит» на текущий момент занимает вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Краснодара» на три балла.