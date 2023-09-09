​Нагорных высказался об уходе Изидора в «Зенит»

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, высказался о переходе форварда Вильсона Изидора в «Зенит».

Напомним, что «Зенит» арендовал 23-летнего Изидора у «Локомотива» с правом дальнейшего выкупа.

«Уход Изидора ни в коем случае не означает, что команда станет слабее. На сегодняшний день в «Локомотиве» собраны сильные, мотивированные футболисты, уважающие друг друга, болельщиков и клуб. Этот состав способен решать поставленные на сезон задачи. В тоже время мы продолжаем вести работу по поиску игроков, которые реально точечно усилят команду», - слова Нагорных передаёт журналист сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорий Петерсон.