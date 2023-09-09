Смородская - о переходе Изидора в «Зенит»: «Он хочет быть чемпионом, а не болтаться непонятно где»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о том, что нападающий столичного клуба Вильсон Изидор перешёл в питерский «Зенит» на правах аренды.

Спортивный функционер отметила, что видно, что француз не хочет играть за столичный клуб, и слава Богу, что он согласился перейти в «Зенит».

«Уверена, что в «Зените» ему прибавили, а «Локомотив» не хотел. Второй фактор — он хочет быть чемпионом, а не болтаться непонятно на каких местах. Это важный фактор для футболиста», - приводит слова Смородской «Чемпионат».

Стоит отметить, что у «Зенита» будет опция обязательного выкупа.