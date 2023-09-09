Нападающий Вильсон Изидор сменил «Локомотив» на «Зенит». Чемпионы России арендовали 23-летнего французского футболиста с опцией дальнейшего выкупа.

За «Зенит» Изидор будет выступать под номером 10. Соответствующую фотографию опубликовала пресс-служба «сине-бело-голубых».

Ранее под «десяткой» в «Зените» выступал Малком. В летнее трансферное окно бразилец перебрался в саудовский «Аль-Хиляль».

После семи туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» питерцы отстают на три очка.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Рубина» на выезде.