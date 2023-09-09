Бывший главный тренер «Терека» (ныне «Ахмат») и «Ростова» Анатолий Байдачный в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 23-летнего французского нападающего Вильсона Изидора из московского «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды.

- На данный момент все стремятся в Санкт-Петербург, в «Зенит». Наверно, там наилучшие условия для жизни, финансовые и игровые. «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом, что тут говорить? В такую команду футболисты всегда будут хотеть попасть.

- Изидор усилит «Зенит»?

- Не знаю. Если его берут, значит, он им нужен.

- Изидор первоначально хотел уйти из «Локомотива» в европейский клуб…

- Слушайте, меня вообще не интересует, куда он хотел перейти. Вы меня спросили про игру – я вам ответил. А кто куда собирался, меня не волнует.