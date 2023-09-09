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Байдачный – об Изидоре в «Зените»: «В Санкт-Петербург стремятся все, там наилучшие условия» эксклюзив

09 Сентября 2023 • 16:18 Комментировать

Бывший главный тренер «Терека» (ныне «Ахмат») и «Ростова» Анатолий Байдачный в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 23-летнего французского нападающего Вильсона Изидора из московского «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды.

- На данный момент все стремятся в Санкт-Петербург, в «Зенит». Наверно, там наилучшие условия для жизни, финансовые и игровые. «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом, что тут говорить? В такую команду футболисты всегда будут хотеть попасть.

- Изидор усилит «Зенит»?

- Не знаю. Если его берут, значит, он им нужен.

- Изидор первоначально хотел уйти из «Локомотива» в европейский клуб…

- Слушайте, меня вообще не интересует, куда он хотел перейти. Вы меня спросили про игру – я вам ответил. А кто куда собирался, меня не волнует.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Байдачный Чемпионат России РПЛ Вильсон Изидор
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