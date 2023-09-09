Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» объяснили, почему отпустили Изидора в «Зенит»

09 Сентября 2023 • 16:15 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал переход французского нападающего Вильсона Изидора в «Зенит».

«Еще зимой мы понимали, что Изидор хочет уйти из «Локомотива». За все время летнего трансферного окна мы не получили ни одного предложения, которое можно было бы всерьез рассматривать. Отдельные европейские клубы перед самым закрытием окна в Европе под предлогом текущей ситуации в России хотели бесплатно забрать футболиста в аренду. Это нас не устроило. Предложение «Зенита» же было принципиально другим — платная аренда, обязательное право выкупа. По сути, полноценный трансфер. Именно поэтому мы приняли решение отпустить игрока», — передает слова Леонченко корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорий Петерсон.

Сегодня, 9 сентября, «Зенит» официально объявил о переходе 23-летнего Изидора. Футболист будет выступать за санкт-петербургский клуб под 10-м номером.

В восьмом туре Российской премьер-лиги «Локомотив» сыграет с «Оренбургом», а «Зенит» сойдется в поединке с «Рубином».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Владимир Леонченко Вильсон Изидор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ОРЕНБУРГ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
17:44 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев назвал ключевые факторы, которые влияют на будущее Абаскаля в «Спартаке»
17:41 · Россия. Премьер-лига
​Малком отреагировал на появление новой «десятки» в «Зените»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Хаджи поддержал идею проведения матча памяти Цымбаларя
17:33 · Россия. Премьер-лига
​Изидор слабее Дзюбы и Комличенко – Булыкин
17:33 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: Я бы оценил соотношение тренерского мастерства Черчесова и Абаскаля как 10 к 1
17:31 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов считает, что Ташуев не превосходит по уровню Евсеева
17:14 · Россия. Премьер-лига
Валерий Баринов: «В «Локомотиве» сейчас нет понятия семьи»
17:11 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА интересовался защитником «Атлетико Минейро» Араной
17:04 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: Изидор усилит «Зенит»
16:56 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не завершил трансферную кампанию – источник
16:43 · Россия. Премьер-лига
Каррера: Абаскаль достоин работать в «Спартаке»
16:38 · Россия. Премьер-лига
​Нагорных высказался об уходе Изидора в «Зенит»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Я готов вернуться в «Спартак»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Смородская - о переходе Изидора в «Зенит»: «Он хочет быть чемпионом, а не болтаться непонятно где»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Каррера: Благодарен Аленичеву, он часть той легендарной команды «Спартака»
Все новости
Рекомендуем