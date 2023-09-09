В «Локомотиве» объяснили, почему отпустили Изидора в «Зенит»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал переход французского нападающего Вильсона Изидора в «Зенит».

«Еще зимой мы понимали, что Изидор хочет уйти из «Локомотива». За все время летнего трансферного окна мы не получили ни одного предложения, которое можно было бы всерьез рассматривать. Отдельные европейские клубы перед самым закрытием окна в Европе под предлогом текущей ситуации в России хотели бесплатно забрать футболиста в аренду. Это нас не устроило. Предложение «Зенита» же было принципиально другим — платная аренда, обязательное право выкупа. По сути, полноценный трансфер. Именно поэтому мы приняли решение отпустить игрока», — передает слова Леонченко корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорий Петерсон.

Сегодня, 9 сентября, «Зенит» официально объявил о переходе 23-летнего Изидора. Футболист будет выступать за санкт-петербургский клуб под 10-м номером.

В восьмом туре Российской премьер-лиги «Локомотив» сыграет с «Оренбургом», а «Зенит» сойдется в поединке с «Рубином».