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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сираков: За последний год уровень РПЛ стал ниже

09 Сентября 2023 • 16:10 Комментировать

Бывший футболист пермского «Амкара» Захари Сираков оценил уровень нынешней Российской премьер-лиги.

«Я постоянно слежу за футболом в России. А когда есть возможность — смотрю матчи. Думаю, что в последний год чемпионат стал слабее, когда ушли хорошие иностранцы», — заявил экс-игрок болгарской сборной, чьи слова приводит «Матч ТВ».

По его мнению, такая ситуация является хорошей возможностью для отечественных футболистов, чтобы показать свои навыки. Также Сираков выразил надежду на то, что российские клубы как можно быстрее вернутся на самый высокий уровень.

Напомним, что команды РПЛ с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Захари Сираков
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