«Зенит» объявил о переходе нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора на правах аренды до конца нынешнего сезона, об этом сообщает пресс-служба питерского клуба.

Отмечается, что у команды с берегов Невы будет опция выкупа.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Вильсона в Петербурге и желает успехов на футбольном поле», - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что 23-летний форвард покинул расположение столичного клуба в конце августа и отправился в Европу, а затем через своего агента сообщил, что отказывается возвращаться в Россию.

Контракт Изидора с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.