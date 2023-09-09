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Представитель Оласы: «Лукас счастлив в «Краснодаре»

09 Сентября 2023 • 15:58 Комментировать
Ахмат
...
Краснодар
16.09 16:30

Агенство Sport Business, представляющее интересы защитника «Краснодара» Лукаса Оласы, рассказало об адаптации игрока к новым условиям.

«Оласа счастлив в «Краснодаре», ему всё нравится. Он постепенно адаптируется», — приводит слова агентства издание «РБ Спорт».

Напомним, что Лукас присоединился к «быкам» в начале августа текущего года, подписав контракт с три года. В шести матчах во всех состязаниях в футболке нового клуба Оласа отдал одну результативную передачу. После семи туров «Краснодар» лидирует в таблице Премьер-лиги с 17 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Лукас Оласа
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