Представитель Оласы: «Лукас счастлив в «Краснодаре»

Агенство Sport Business, представляющее интересы защитника «Краснодара» Лукаса Оласы, рассказало об адаптации игрока к новым условиям.

«Оласа счастлив в «Краснодаре», ему всё нравится. Он постепенно адаптируется», — приводит слова агентства издание «РБ Спорт».

Напомним, что Лукас присоединился к «быкам» в начале августа текущего года, подписав контракт с три года. В шести матчах во всех состязаниях в футболке нового клуба Оласа отдал одну результативную передачу. После семи туров «Краснодар» лидирует в таблице Премьер-лиги с 17 очками.