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Обедзинский: «Шапи уже по рукам пошёл, он как прочитанная книга, а надо играть как Сперцян» эксклюзив

09 Сентября 2023 • 15:42 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 23-летнего правого вингера Магомеда-Шапи Сулейманова из «Краснодара» в греческий «Арис» до конца сезона на правах аренды.

- От хорошей жизни по рукам не ходят, а Шапи уже пошёл. Когда футболист не нужен команде, начинается такое, что отдают его то в одну аренду, то в другую. Шапи не прибавил ни в чём абсолютно, он понятный для всех футболист, его насквозь все изучили. Смещается с правого фланга и бьёт с левой ноги по воротам. Он уже как прочитанная книга. То, что он злой в борьбе, это да, но надо же ещё играть как Сперцян.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Арис Чемпионат Греции Магомед-Шапи Сулейманов Владимир Обедзинский
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