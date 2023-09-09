Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 23-летнего правого вингера Магомеда-Шапи Сулейманова из «Краснодара» в греческий «Арис» до конца сезона на правах аренды.

- От хорошей жизни по рукам не ходят, а Шапи уже пошёл. Когда футболист не нужен команде, начинается такое, что отдают его то в одну аренду, то в другую. Шапи не прибавил ни в чём абсолютно, он понятный для всех футболист, его насквозь все изучили. Смещается с правого фланга и бьёт с левой ноги по воротам. Он уже как прочитанная книга. То, что он злой в борьбе, это да, но надо же ещё играть как Сперцян.