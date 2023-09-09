Агент заявил, что «Оренбург» рассчитывает на Обухова

Сергей Пушкин, агент форварда «Оренбурга» Владимира Обухова, высказался об игровом времени своего клиента.

«Деограсия стал больше привлекать Володю, он, в свою очередь, на сто процентов выкладывается и приносит пользу клубу. Руководство, тренер — все ему доверяют, рассчитывают на него», — приводит слова Пушкина портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 31-летний нападающий принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами.

После семи туров «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе пять очков.