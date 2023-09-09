Эменике назвал причины раннего завершения карьеры

Бывший игрок столичного «Спартака» Эммануэль Эменике назвал причины завершения карьеры в 32 года.

«У меня была травма. Потребовалась операция. И я не захотел больше пересиливать себя. Тем более занялся бизнесом», — рассказал экс-форвард нигерийской сборной в интервью «Чемпионату». По словам футболиста, у него появилось желание начать собственное дело, поскольку его родители имеют бизнес по производству одежды.

Напомним, что Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. На его счету 51 матч и 24 гола, а также серебряная медаль чемпионата России.