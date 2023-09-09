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Тренер «Зенита» прокомментировал слухи об интересе к Захаряну и Тюкавину

09 Сентября 2023 • 15:00 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Зенит
окончен

Тренер петербургского «Зенита» Вильям Оливейра высказался об интересе к игрокам «Динамо» Арсену Захаряну и Константину Тюкавину.

«Не знаю об Арсене Захаряне и «Зените», а про Тюкавина много разговоров», — рассказал помощник Сергея Семака в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Арсен Захарян в августе перешёл из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Константин Тюкавин, по слухам, мог присоединиться к составу «сине-бело-голубых», однако сейчас «Динамо» и окружение одного из лучших бомбардиров РПЛ склоняются к продлению сотрудничества.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильям Оливейра Арсен Захарян Константин Тюкавин
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