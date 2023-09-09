Сафонов считает, что «Краснодар» может побороться за чемпионство

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о шансах своей команды в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Краснодар» может побороться с «Зенитом», но пока говорить рано — всего семь туров прошло», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Как считает футболист, говорить о чемпионской гонке можно будет после начала весенней части сезона, если «Краснодар» останется на высоких позициях.

В текущем сезоне Сафонов принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги, в которых пропустил всего два мяча и пять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После семи туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, сумев набрать 17 очков.