​Сорокин отказался от денег, чтобы вернуться в «Рубин»

На днях защитник Егор Сорокин вернулся в «Рубин» из «Краснодара». Согласно информации «Чемпионата», краснодарский клуб ранее пытался договориться с 27-летним футболистом о расторжении контракта без выплаты компенсации, но Сорокин отказывался.

В итоге было найдено соломоново решение – Сорокин вернулся в «Рубин» свободным агентом, расторгнув контракт с «Краснодаром». «Быки» выплатили часть денег за расторжение трудового договора, а от части денег игрок отказался ради осуществления трансфера.

«Рубин» на текущий момент занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт 17 сентября – против «Зенита» на своём поле.