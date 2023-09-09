​«Локомотив» обсуждает покупку форварда сборной Гаити

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко на совете директоров предложил кандидатуру нападающего Фратсди Пьеро из «Маккаби» (Хайфа). Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». Отмечается, что Леонченко озвучил ценник - 3-4 миллиона евро с учётом бонусов.

При этом ранее от 28-летнего Пьеро, форварда сборной Гаити, отказался «Сочи». В том случае ценник был гораздо ниже – 1,5 миллиона евро с бонусами.

По данным источника, альтернативным вариантом для «Локомотива» является кто-то из балканских нападающих.

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Фратсди Пьеро в 2 миллиона евро.