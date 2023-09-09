В «Оренбурге» сообщили, когда Воробьёв сможет сыграть после травмы

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о состоянии форварда команды Дмитрия Воробьёва, который пропустил пять последних матчей из-за повреждения руки.

«Димка уже тренируется в общей группе. Надеемся, что уже в следующем матче он сможет сыграть», — приводит слова функционера портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний футболист появился на поле в пяти играх с учетом всех турниров и записал на свой счет один гол.

После семи туров «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Предстоящий матч «Оренбурга» пройдет 17 сентября, соперником станет «Локомотив».