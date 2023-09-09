​Каррера высказался о серии чемпионств «Зенита»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о серии чемпионств «Зенита». Как известно, питерцы выигрывали титул Премьер-лиги в каждом из пяти последних сезонов. У Карреры спросили, почему «Спартаку» не удаётся прервать эту серию.

«Надо отдать должное «Зениту». Они хорошо работали с трансферами. Видимо, где-то петербуржцы больше постарались и лучше себя проявили», - цитирует Карреру «Матч ТВ».

После семи туров лидером в чемпионате России является «Краснодар», который набрал 17 очков. «Зенит» идёт вторым с 14 зачётными баллами в активе. «Спартак», в свою очередь, располагается на девятой строчке с 10 очками в кармане.

Матчи восьмого игрового дня РПЛ пройдут 15, 16 и 17 сентября.