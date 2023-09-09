Тарханов считает, что Гарре заслужил звание лучшего игрока месяца

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался о нападающем «Крыльев Советов» Бенхамине Гарре, который был признан лучшим игроком РПЛ в июле и августе.

«Гарре — хороший футболист. Конечно, он заслужил звание лучшего игрока», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что если Гарре продолжит играть в том же духе, то зимой получит предложение от других команд.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Гарре принял участие в пяти матчах, стал автором трех забитых мячей и двух ассистов.

На данный момент «Крылья Советов» занимают третье место в РПЛ, имея в своем активе 14 очков за семь туров.

Гарре признан лучшим игроком РПЛ по итогам июля и августа

