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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов считает, что Гарре заслужил звание лучшего игрока месяца

09 Сентября 2023 • 13:18 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался о нападающем «Крыльев Советов» Бенхамине Гарре, который был признан лучшим игроком РПЛ в июле и августе.

«Гарре — хороший футболист. Конечно, он заслужил звание лучшего игрока», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что если Гарре продолжит играть в том же духе, то зимой получит предложение от других команд.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Гарре принял участие в пяти матчах, стал автором трех забитых мячей и двух ассистов.

На данный момент «Крылья Советов» занимают третье место в РПЛ, имея в своем активе 14 очков за семь туров.

Гарре признан лучшим игроком РПЛ по итогам июля и августа
 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Александр Тарханов Бенхамин Гарре
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