Сорокин: «Рубин» находится не на своём месте в РПЛ»

Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин высказался касательно турнирного положения своей команды в Российской премьер-лиге.

«Скучаю по эмоциям, по игре. Уверен, команда сможет выбраться из ситуации, в которой находится. Клуб точно находится не на своем месте в РПЛ», - передает слова футболиста клубная пресс-служба.

По итогам семи туров казанская команда набрала шесть баллов и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем поединке «Рубину» будет противостоять петербургский «Зенит». Встреча состоится в воскресенье, 17 сентября.