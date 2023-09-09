Сорокин высказался о переходе из «Краснодара» в «Рубин»

Защитник Егор Сорокин поделился эмоциями от возвращения из «Краснодара» в казанский «Рубин».

«Рад вернуться в «Рубин». Буду делать все от себя зависящее на футбольном поле. Для меня все начинается с нуля. Прошлыми заслугами я особо не живу. Готов работать и приносить пользу», - приводятся слова футболиста на официальном сайте казанского клуба.

«Рубин» набрал шесть очков в семи проведенных турах чемпионата России. Казанская команда занимает в турнирной таблице 13-е место. Следующий поединок клуб проведет против петербургского «Зенита» на своем поле. Дата матча – 17 сентября.