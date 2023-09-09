Озбилиз: «Спартак» должен выигрывать титулы каждый год»

Экс-футболист московского «Спартака» Араз Озбилиз поделился мнением о своем бывшем клубе, неудачно стартовавшем в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«Верю, что «Спартак» сможет стать чемпионом, но сделать это будет сложно. Такой клуб, как «Спартак», должен выигрывать титулы каждый год. Все в команде должны работать только на победу», - приводит слова Озбилиза «Матч ТВ».

По итогам семи туров чемпионата России спартаковцы набрали десять очков и занимают лишь девятое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет семь баллов. Ближайший матч в РПЛ «красно-белые» сыграют против «Сочи» 16 сентября.