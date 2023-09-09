Н’Дойе: «В России нет игрока лучше, чем Дзюба»

Бывший футболист московского «Локомотива» Даме Н’Дойе назвал лучшего российского футболиста. Он выделил нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбу.

«В России нет игрока лучше, чем Дзюба. Он просто лучший - сильный, высокий форвард. Он забивной нападающий - что еще нужно футболисту?» - передает Даме «РБ Спорт».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля текущего года. Трудовое соглашение 35-летнего футболиста со столичным клубом рассчитано до завершения сезона-2023/2024.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Артём провел пять поединков, в которых забил два мяча и сделал два ассиста.