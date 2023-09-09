Экс-полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на новость о возможном трансфере нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в петербургский «Зенит».

«Для «Зенита» приход Изидора - это усиление, хотя в клубе и так нормальный состав, но хороший футболист никогда не помешает», - приводит слова эксперта Betonmobile.

Ранее в СМИ сообщалось, что «сине-бело-голубые» собираются арендовать французского форварда с правом выкупа.

Контракт Изидора с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2026 года. Его стоимость оценивается в шесть миллионов евро.