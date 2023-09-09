Агкацев назвал две причины лидерства «Краснодара»

Голкипер сборной России и «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал лидерство «быков» в Премьер-лиге. Вратарь обозначил две причины успешного выступления команды.

«За счет чего «Краснодар» сейчас лидирует в РПЛ? За счет командной работы и самоотдачи», - передает слова Станислава издание «Известия».

После семи туров чемпионата России краснодарский клуб набрал 17 баллов и единолично лидирует в турнирной таблице. «Быки» опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на три балла. Следующий поединок «Краснодар» проведет против грозненского «Ахмата» в субботу, 16 сентября.