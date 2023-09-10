Рекорды среди тренеров: Ташуев идёт по стопам Талалаева и планирует побить его достижение

Очередная, уже третья, тренерская отставка в РПЛ за семь сыгранных туров вольно или невольно располагает к некоторым размышлениям и сопоставлению фактов. Определённые тренерские рокировки наводят на мысль и заставляют задуматься о том, что наставники сменяют команды по кругу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об очередной отставке в чемпионате России и приходе на место Вадима ЕвсееваСергея Ташуева, для которого это уже второй клуб РПЛ за месяц. У рекордсмена – Андрея Талалаева – было три… Впереди ещё 23 тура. Времени для достижения новых высот ещё вагон и маленькая тележка…

Ташуев не теряет времени

Назначение на пост одного из ветеранов тренерского цеха России состоялось в Воронеже, причём чуть ли не день в день с прошлогодним приходом Ташуева в клуб из столицы Чечни. 10 сентября, в перерыве домашнего поединка «Ахмата», ещё действующий на окончание первого тайма наставник «Ахмата» Андрей Талалаев после резонансного разговора в перерыве с руководством клуба покинул пределы 30-тысячного стадиона в Грозном... Имя нового наставника ждать долго не пришлось. Сергей Абуезидович начал с первых своих матчей выдавать на гора результат. В концовке сезона клуб даже претендовал на место в пятерке, и если бы не отстранение России от УЕФА, то мог бы оказаться в Еврокубках. Некоторая пробуксовка прошедшим летом стоила места в «Ахмате». В тренерской карьере Ташуева 23 клуба и 31 год работы. Наставник сообщил, что ему требуется время для отдыха, ведь ему уже 64 года. Перевести дух получилось менее чем за три недели. Едва лишь раздался звонок из столицы Нечерноземья – как тут же сработали «тренерские гены».

Тренер с очень глубокой мыслью

В Воронеже, где ещё слышны возгласы «бис» от прихода Евсеева и его триумфального спасения «Факела» в сезоне-2022/2023 в РПЛ, Вадиму Валентиновичу «указали на дверь». Гендиректор клуба Роман Асхабадзе популярно объяснил своим оппонентам и многочисленной воронежской торсиде, что Ташуев – тренер с очень глубокой мыслью и своей философией. Прошлогодние результаты налицо это подтверждают. Но ведь и у Евсеева всё было на мази ещё три месяца назад. В чужом саду плоды крупнее и слаще – только так можно объяснить действия властей предержащих и вершителей тренерских судеб. Каких только сценариев не было! Так и хочется предположить, что не за горами тренерская рокировка напрямую, когда, скажем, Ташуев из «Ахмата» последует в Воронеж, а Евсеев – в обратном направлении.

Идём на рекорд

Год назад в РПЛ был установлен рекорд – 17 тренерских отставок! Больше чем участников в главной лиге России. Пятидесятиоднолетний Андрей Талалаев сумел поработать в трёх командах РПЛ. Сейчас по его стопам идёт Ташуев. Настигнет, обгонит… Ещё восемь с половиной месяцев в его распоряжении.

Сведения о количестве тренерских отставок в РПЛ по ходу сезонов

Сезон Количество отставок 2023/2024 3 2022/2023 17 2021/2022 12 2020/2021 8 2019/2020 11 2018/2019 6 2017/2018 9 2016/2017 9 2015/2016 9 2014/2015 8 2013/2014 16

Константин Лицин