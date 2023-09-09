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Кривцов: «У любого футболиста есть цель попробовать себя в Европе»

09 Сентября 2023 • 12:14 Комментировать
Ахмат
...
Краснодар
16.09 16:30

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов ответил на вопрос о возможном переезде в европейский клуб.

«Европа? Сейчас не хочется обсуждать эту тему. Конечно, у любого футболиста есть цель и желание попробовать себя в Европе, я не исключение. Но сейчас я счастлив в «Краснодаре», — приводит слова Кривцова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

Трудовой договор Кривцова с «быками» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 2,8 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Никита Кривцов
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