Эменике: «Приход Эмери - единственный сложный момент карьеры в «Спартаке»

Нигерийский нападающий Эммануэль Эменике назвал единственный сложный момент своей карьеры в московском «Спартаке».

«Единственный сложный момент в «Спартаке», когда назначили Эмери. Он не ставил меня в состав. Само собой, это его решение. Причины он мне не объяснял, но нет проблем», - приводит слова Эменике «Чемпионат».

Эммануэль выступал за «красно-белых» с 2011 по 2013 год. Тогда «Спартак» заплатил за трансфер нигерийца порядка десяти миллионов евро. После этапа карьеры в России нападающий перебрался в турецкий «Фенербахче».

Напомним, что Эмери возглавлял «народную команду» в 2012 году.