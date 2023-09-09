Вендел ответил, уйдёт ли из «Зенита» зимой

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел дал комментарий относительно своего будущего в стане «сине-бело-голубых».

«Я сейчас счастлив в Санкт-Петербурге, это великолепный город для жизни. Во время следующего трансферного окна может произойти что угодно. Я пока не могу сказать что-то конкретное», - передает слова футболиста Globo Esporte.

Напомним, что бразильский хавбек пропустил старт сезона. Он хотел продолжить карьеру в Бразилии, но сделка не состоялась.

В новом сезоне Вендел принял участие шести поединках за петербургскую команду. Полузащитник отметился двумя голами и двумя ассистами.