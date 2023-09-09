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«Зенит» усилится полузащитником сборной России

09 Сентября 2023 • 11:51 Комментировать

Полузащитник «Пари НН» и сборной России Ярослав Михайлов переходит в петербургский «Зенит».

Согласно информации журналистов Sport24, в начале следующей недели стороны объявят о сделке. Это произойдет после того, как 20-летний хавбек вернется из расположения национальной сборной России.

Стоит отметить, что Михайлов является воспитанником академии «сине-бело-голубых». Минувшим летом «Пари НН» выкупил Ярослава у петербургского клуба.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Михайлов провел шесть поединков без голевых действий. Его контракт с нижегородцами рассчитан до 2026 года.

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Зенит Ярослав Михайлов Пари НН трансферы футбола - лето 2023
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