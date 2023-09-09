Агент Сафонов назвал игроков, которые нужны «Локомотиву»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался относительно работы московского «Локомотива» на летнем трансферном рынке.

«Локомотиву» нужен хороший нападающий и, наверное, центральный защитник. Вряд ли «Локо» сможет найти топ-усиления на внутреннем рынке. Значит, надо искать иностранца», - цитирует агента Legalbet.

После семи проведенных туров «железнодорожники» набрали 12 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на пять пунктов. Следующий матч в чемпионате «Локо» сыграет с «Оренбургом».