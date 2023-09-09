Стало известно, сколько болельщиков ожидается на матче легенд «Спартака» и сборной мира

Сегодня, 9 сентября, состоится матч памяти Ильи Цымбаларя, в котором легенды «Спартака» сыграют со сборной мира.

Как утверждает портал «РБ Спорт», на матч Лиги легенд было продано около 15 тысяч билетов. При этом отмечается, что продажа билетов еще не закончена.

Начало встречи между легендами «Спартака» и сборной мира запланировано на 19:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в прямой текстовой трансляции, которая пройдет на портале LiveResult.

Добавим, что наставниками «Спартака» в этой игре станут Олег Романцев, Станислав Черчесов и Ринат Дасаев, а руководить сборной мира будут Юрий Сёмин и Массимо Каррера.