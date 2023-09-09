Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре одержал победу в номинации на приз лучшего игрока месяца в июле и августе. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Российской премьер-лиги.

В голосовании легенд РПЛ Гарре разделил победу с форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным, а по мнению экспертов телеканала «Матч Премьер», лучшими были Гарре и вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Помимо этого, свой голос был у болельщиков, которые признали лучшим нападающего «Зенита» Матео Кассьерру.

По совокупности всех голосований приз достался именно 23-летнему Гарре. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив два голевых паса.

После семи туров «Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.