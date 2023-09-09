«Сочи» готов купить Сулейманова за 40 миллионов

Нападающий Тимур Сулейманов, правами на которого владеет «Пари НН», находится в сфере интересов другого клуба Российской премьер-лиги – «Сочи».

Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресса», руководство южан готово выделить на приобретение футболиста 40 миллионов рублей. Нижегородцев не устраивает такая сумма, они хотят выручит с продажи Тимура 90 миллионов. При этом клуб готов к переговорам.

Сулейманов является воспитанником академии «Локомотива». За «Пари НН» нападающий выступает с лета 2020 года.

В текущем сезоне форвард принял участие в десяти матчах и отметился тремя забитыми мячами.