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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Н'Дойе уверен, что в ближайшие десять лет российский клуб выиграет Лигу чемпионов

09 Сентября 2023 • 10:31 Комментировать (2)

Экс-форвард «Локомотива» Даме Н'Дойе поделился мнением о возможной победе российского клуба в Лиге чемпионов.

«В футболе возможно все! Не буду называть, что это будет за команда, но запомните мои слова – в течение ближайших десяти лет клуб РПЛ выиграет Лигу чемпионов. Я верю, что это возможно», — заявил сенегальский экс-футболист «РБ Спорту».

Напомним, Н'Дойе выступал за «Локомотив» с 2012 по 2015 год, сыграв за столичный клуб в 67 матчах в различных турнирах, в которых смог забить 27 голов и отдать три голевых паса.

Кроме того, на счету Н'Дойе 34 матча за сборную Сенегала и 9 забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Даме Н’Дойе
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Комментарии (2)
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Booker
09 Сентября 2023 в 11:14
Вот зачем вы такой бред пишите?Молчали бы лучше,за умного сошли.
Bettega
09 Сентября 2023 в 11:02
и че он курит?
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