Н'Дойе уверен, что в ближайшие десять лет российский клуб выиграет Лигу чемпионов

Экс-форвард «Локомотива» Даме Н'Дойе поделился мнением о возможной победе российского клуба в Лиге чемпионов.

«В футболе возможно все! Не буду называть, что это будет за команда, но запомните мои слова – в течение ближайших десяти лет клуб РПЛ выиграет Лигу чемпионов. Я верю, что это возможно», — заявил сенегальский экс-футболист «РБ Спорту».

Напомним, Н'Дойе выступал за «Локомотив» с 2012 по 2015 год, сыграв за столичный клуб в 67 матчах в различных турнирах, в которых смог забить 27 голов и отдать три голевых паса.

Кроме того, на счету Н'Дойе 34 матча за сборную Сенегала и 9 забитых мячей.