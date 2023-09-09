В «Локомотиве» оценили старт сезона

Юрий Нагорных, председатель совета директоров московского «Локомотива», поделился мнением о старте команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Локомотив» - настоящая команда, и для меня это очень хорошо. Может быть, недобрали очка четыре на старте - это да. Догоним на дальнейшей дистанции», - цитирует руководителя «Матч ТВ».

По итогам семи туров Премьер-лиги «железнодорожники» набрали 12 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Краснодара» на пять баллов. Следующий матч «Локомотив» сыграет на своем поле против «Оренбурга» 17 сентября.