В «Оренбурге» подтвердили информацию о возможной аренде Михайлова

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном приглашении полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова.

Ранее появилась информация, что «Оренбург» может арендовать футболиста, если «Зенит» выкупит его контракт у «Пари НН».

«Такая возможность существует. Но надо подождать», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Напомним, прошлый сезон Михайлов провел в аренде в «Пари НН», а минувшим летом нижегородцы выкупили его у «Зенита».

В текущей кампании 20-летний игрок принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.