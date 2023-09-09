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В «Оренбурге» подтвердили информацию о возможной аренде Михайлова

09 Сентября 2023 • 10:00 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном приглашении полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова.

Ранее появилась информация, что «Оренбург» может арендовать футболиста, если «Зенит» выкупит его контракт у «Пари НН».

«Такая возможность существует. Но надо подождать», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Напомним, прошлый сезон Михайлов провел в аренде в «Пари НН», а минувшим летом нижегородцы выкупили его у «Зенита».

В текущей кампании 20-летний игрок принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург Дмитрий Андреев Ярослав Михайлов Пари НН трансферы футбола - лето 2023
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