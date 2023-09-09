В «Сочи» высказались о трансфере Сулейманова

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался насчет возможного трансфера нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова.

«Надо спросить у того, кто это написал. Я уже говорил, что, если что-то читаете, обращайтесь к ним», - рассказал руководитель в интервью Metaratings.ru.

Ранее в прессе также сообщалось, что в подписании Сулейманова заинтересован московский «Локомотив». Тимур является воспитанником академии «железнодорожников».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 23-летний форвард сыграл семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом.