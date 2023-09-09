Робсон: «Промеса можно назвать легендой «Спартака»

Экс-нападающий московского «Спартака» Луис Робсон назвал лучшего игрока в нынешнем составе «народной команды».

«Из нынешних игроков мне нравится Промес. Он давно играет в «Спартаке», видно, что Квинси любит команду. Думаю, его уже можно назвать легендой клуба», - передает слова Робсона «РИА Новости».

Напомним, что Промес вернулся в «Спартак» в начале 2021 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России Квинси провел семь поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.