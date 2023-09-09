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Экс-форвард «Спартака» Эменике признался, что думает о Карпине

09 Сентября 2023 • 08:40 Комментировать

Экс-нападающий московского «Спартака» Эммануэль Эменике вспомнил о работе под руководством нынешнего главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Карпин верил в меня - ставил в состав. Общался со мной, поддерживал. Говорил, что всё получится. Так что я Карпина очень уважаю. Большой мужик», - рассказал Эменике в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, что нигерийский нападающий выступал за московский клуб с 2011 по 2013 год. Он провел в чемпионате России 42 поединка и отметился 21 голом. В составе сборной Нигерии Эммануэль сыграл 36 матчей и забил девять мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Эммануэль Эменике
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