Экс-форвард «Спартака» Эменике признался, что думает о Карпине

Экс-нападающий московского «Спартака» Эммануэль Эменике вспомнил о работе под руководством нынешнего главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Карпин верил в меня - ставил в состав. Общался со мной, поддерживал. Говорил, что всё получится. Так что я Карпина очень уважаю. Большой мужик», - рассказал Эменике в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, что нигерийский нападающий выступал за московский клуб с 2011 по 2013 год. Он провел в чемпионате России 42 поединка и отметился 21 голом. В составе сборной Нигерии Эммануэль сыграл 36 матчей и забил девять мячей.