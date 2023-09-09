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Экс-игрок «Кубани» Селин: «Евсеев больше мотиватор, а Ташуев ставит комбинационную игру» эксклюзив

09 Сентября 2023 • 00:05 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и новороссийского «Черноморца» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход на пост главного тренера воронежского «Факела» Сергея Ташуева после отставки Вадима Евсеева.

- Евсеев проявил себя в концовке прошлого чемпионата, оставив «Факел» в Премьер-лиге. А в начале этого сезона результата у воронежской команды не было – соответственно, руководство сделало выводы и Евсеева уволило. Ташуев в прошлом чемпионате занял с «Ахматом» пятое место, но старт нового сезона у них не задался, и его тоже уволили оттуда. Видимо, в «Факеле» подумали, что в данной ситуации Ташуев справится с задачами, поставленными перед воронежским клубом. Посмотрим, получится у него там или нет.

- В адрес руководства «Факела» вылилось много критики из-за увольнения Евсеева.

- Я так думаю, Евсеев больше мотиватор. По крайней мере, я не увидел при нём в игре «Факела» чего-то такого, за что можно зацепиться. Наверно, от Ташуева теперь ждут постановленную игру, которая будет приносить результат.

- Атакующую?

- Комбинационную, нацеленную на атаку. Молодые тренеры и футболисты говорят, что Ташуев как раз умеет ставить такую игру. Наверняка ему нужны исполнители под его схему. Если в «Факеле» подходящие для него игроки есть, результат должен прийти.

- А если таких игроков в «Факеле» нет?

- Тогда надо работать с теми, кто есть, и пытаться соответствующим образом обучать их.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Ташуев Чемпионат России Вадим Евсеев РПЛ Алексей Селин
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