Игонин оценил перспективы Изидора в «Зените»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном подписании форварда «Локомотива» Вильсона Изидора.

«Не думаю, что по результатам, которые были у Изидора в «Локомотиве», будет прямая конкуренция с кем-то в «Зените». Это не игрок, который сразу может начать в стартовом составе после перехода», — заявил экс-футболист «сине-бело-голубых» в интервью «Чемпионату». По мнению эксперта, французу необходимо будет доказать свою состоятельность в составе петербургского клуба.

Напомним, что ранее сообщалось о договорённости «Локомотива» и «Зенита» об аренде француза до конца сезона с опцией обязательного выкупа.