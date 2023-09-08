Греческий «Арис» официально арендовал у «Краснодара» 23-летнего российского форварда и вингера Магомеда-Шапи Сулейманова. Срок соглашения с правом выкупа между клубом и 23-летним форвардом рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, последние годы карьеры Сулейманов активно проводит в арендах. Сезон-2021/22 он провёл в Турции в рядах «Гиресунспора», а сезон-2022/23 – в Израиле в составе «Хапоэля» из города Беэр-Шева.

Контракт игрока атаки с «Краснодаром» действует до окончания сезона-2024/25.

После трёх туров чемпионата Греции «Арис» идёт на восьмом месте с тремя набранными баллами.