Пономарёв рассказал, какой игрок сейчас необходим ЦСКА

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв рассказал, футболист какого типа на данный момент может усилить «армейцев».

«Нужны крайние атакующие футболисты. Идеальный пример — Рибери или Жирков, но сейчас невероятно сложно найти похожих не только в России, но и в мире», - цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Он добавил, что футбол в наши одни очень напоминает гандбол, когда игроки доходят до штрафной и перепасовываются.

«Ещё Стрельцов говорил, что мяч передерживать нельзя! Нужно чаще бить по воротам! Именно за этим идут зрители, но и даже они начинают привыкать к такому футболу», - поясняет Пономарёв.

ЦСКА после седьмого тура РПЛ идёт на седьмой позиции турнирной таблицы. В активе «красно-синих» - 11 набранных очков. В туре восьмом команду Владимира Федотова ждёт домашняя игра с «Крыльями Советов» с верхней части таблицы.