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Тренер «Зенита» высказался о возможном трансфере Нереса

08 Сентября 2023 • 22:35 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Зенит
окончен

Помощник наставник петербургского «Зенита» Вильям Оливейра высказался о возможном подписании форварда «Бенфики» Давида Нереса.

«Интерес «Зенита» к Нересу? Ничего не слышал. Но, конечно, я знаю этого футболиста», — заявил специалист в интервью Sport24. Оливейра отметил, что не имеет информации о планах руководства «сине-бело-голубых». Также бразильский тренер сказал, что не представляет, как Нерес смог бы заменить Малкома.

Напомним, что руководство «Зенита» изучало возможность подписания игрока бразильской сборной, однако сам футболист и его клуб отказались от предложения чемпионов России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильям Оливейра Давид Нерес
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