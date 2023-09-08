Тренер «Зенита» высказался о возможном трансфере Нереса

Помощник наставник петербургского «Зенита» Вильям Оливейра высказался о возможном подписании форварда «Бенфики» Давида Нереса.

«Интерес «Зенита» к Нересу? Ничего не слышал. Но, конечно, я знаю этого футболиста», — заявил специалист в интервью Sport24. Оливейра отметил, что не имеет информации о планах руководства «сине-бело-голубых». Также бразильский тренер сказал, что не представляет, как Нерес смог бы заменить Малкома.

Напомним, что руководство «Зенита» изучало возможность подписания игрока бразильской сборной, однако сам футболист и его клуб отказались от предложения чемпионов России.